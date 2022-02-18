Самолет с фигуристкой Валиевой приземлился в Шереметьево

Рейс, которым из Пекина в Москву вылетела российская фигуристка Камила Валиева, приземлился в аэропорту в Шереметьево.

В аэропорту Валиеву встретили около стони поклонников: люди хотели выразить свою поддержку и любовь. Болельщики подготовили баннеры с трогательными надписями "Камила, мы с тобой!", "Ты - лучшая!", "Гордимся" и букетами цветов. Собравшиеся в Шереметьево фанаты подчеркивали: они восторгаются мужеством 15-летней Валиевой, которая столкнулась с огромным стрессом в Пекине. Валиева с улыбкой приняла подарки от поклонников, но не стала задерживаться в аэропорту и прошла мимо камер.

Вылет был перенесен, при этом причина задержки не сообщалась. Изначально прибытие самолета было запланировано на 14:50 по столичному времени. Чуть ранее стало известно, что Валиеву и всех наших призеров Олимпиады представят к государственной награде.

Этим же рейсом в Москву отправились наши шорт-трекисты, в том числе Константин Ивлиев (серебро) и Семен Елистратов (бронза), а также бронзовый призер фристайлист Илья Буров.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх в Пекине Валиева победила в составе российской сборной в командном турнире и стала четвертой в индивидуальных соревнованиях.