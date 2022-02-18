Глава ФФККР Горшков назвал травлей происходившее вокруг Валиевой
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион Александр Горшков ответил главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, который на ежедневном брифинге для СМИ на Олимпиаде в Пекине заявил о холодном отношения к Камиле Валиевой со стороны тренеров группы Этери Тутберидзе.
- Последнее заявление главы МОК вызывает крайнее недоумение, - говорится в заявлении Горшкова на официальном сайте ФФККР. - Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, - и ее окружение, и вся наша команда - делали все возможное, чтобы ее поддержать в эту исключительно сложную минуту. Поэтому нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали все, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем команду Тутберидзе.
Горшков также отметил, что находиться на Олимпийских играх в последние дни стало невыносимым испытанием для 15-летней девочки.
- Все, что на этих Играх происходило вокруг Камилы и нашего тренерского штаба со стороны ряда официальных лиц и представителей СМИ, иначе как травлей назвать нельзя, - отметил президент ФФККР. - Более того, отдельные заявления только нагнетали и без того взрывоопасную атмосферу вокруг Камилы и всей нашей команды, и, к сожалению, это прямо повлияло на ее выступление.
В сложившейся ситуации, заботясь о психическом здоровье спортсменки, было принято решение как можно быстрее отправить ее домой, к семье, к родным и близким. Валиева улетела из Пекина сегодняшним дневным рейсом.
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