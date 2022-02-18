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18.02.2022 15:23

Глава ФФККР Горшков назвал травлей происходившее вокруг Валиевой

Текст: Анна Козина (Пекин)
Камила Валиева. Фото: AP Photo
Камила Валиева. Фото: AP Photo Камила Валиева. Фото: AP Photo

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион Александр Горшков ответил главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, который на ежедневном брифинге для СМИ на Олимпиаде в Пекине заявил о холодном отношения к Камиле Валиевой со стороны тренеров группы Этери Тутберидзе.

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- Последнее заявление главы МОК вызывает крайнее недоумение, - говорится в заявлении Горшкова на официальном сайте ФФККР. - Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, - и ее окружение, и вся наша команда - делали все возможное, чтобы ее поддержать в эту исключительно сложную минуту. Поэтому нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали все, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем команду Тутберидзе.

Горшков также отметил, что находиться на Олимпийских играх в последние дни стало невыносимым испытанием для 15-летней девочки.

- Все, что на этих Играх происходило вокруг Камилы и нашего тренерского штаба со стороны ряда официальных лиц и представителей СМИ, иначе как травлей назвать нельзя, - отметил президент ФФККР. - Более того, отдельные заявления только нагнетали и без того взрывоопасную атмосферу вокруг Камилы и всей нашей команды, и, к сожалению, это прямо повлияло на ее выступление.

В сложившейся ситуации, заботясь о психическом здоровье спортсменки, было принято решение как можно быстрее отправить ее домой, к семье, к родным и близким. Валиева улетела из Пекина сегодняшним дневным рейсом.

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