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18.02.2022 14:24

Вице-премьер РФ Чернышенко считает неуместными слова Баха о Тутберидзе и Валиевой

Текст: Артур Нанян
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о взаимоотношениях тренера российских фигуристок Этери Тутберидзе с ее подопечными.

Чернышенко отметил, что "Томас Бах высказывает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем представляет их публично как голос МОК". "Мы глубоко разочарованы. Это откровенно неуместно и неправильно. Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и каждый спортсмен несет надежды и мечты всей нации на успех. Это давление заставляет их двигаться вперед. Победа или поражение - мы знаем, что наши спортсмены лучшие. И они это тоже знают", - приводит слова Чернышенко портал Inside the Games.

Ранее Бах отметил холодную реакцию окружения Валиевой на ее выступление в произвольной программе. Камила лидировала после короткой программы, но в итоге заняла четвертое место.

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