Сергей Ридзик: Все свои лучшие результаты показал в Пекине
- Рад что смог, как минимум, повторить результат четырехлетней давности. Но стремился к золотой медали, как и все спортсмены, которые приезжают на Олимпийские игры. Никто не ставит цель просто съездить на главный старт карьеры, - отметил Ридзик на пресс-конференции. - Не могу сказать, что сильно разочарован или очень рад: наверное, 50 на 50. Хотелось большего. Но довольствуемся тем, что имеем. Хотя эта бронза - все-таки история: для меня, для команды, для страны. Мы ставили высокую цель. К сожалению, золото взял другой человек.
Сергей также подчеркнул, что олимпийский цикл сложился для него непросто.
- Рад, что вообще смог отобраться в Пекин, - подчеркнул спортсмен. - У меня был единственный благоприятный результат - первое место на Кубке мира. Причем здесь же. Самые лучшие выступления прошли в Пекине. Хотелось бы больше стабильности. Но я рад, что я смог выиграть медаль.
Татьяна Волосожар: Хочу, чтобы золото в парном катании вернулось в Россию
Двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 в парном катании Татьяна Волосожар специально для "РГ" дала свой прогноз на турнир спортивных пар, который сегодня стартует в Пекине. "Понятно, что Китай хочет вернуть себе золото. А я бы, естественно, хотела, чтобы золотая медаль вернулась в Россию", - подчеркнула Волосожар