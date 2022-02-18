Сергей Ридзик: Все свои лучшие результаты показал в Пекине

- Рад что смог, как минимум, повторить результат четырехлетней давности. Но стремился к золотой медали, как и все спортсмены, которые приезжают на Олимпийские игры. Никто не ставит цель просто съездить на главный старт карьеры, - отметил Ридзик на пресс-конференции. - Не могу сказать, что сильно разочарован или очень рад: наверное, 50 на 50. Хотелось большего. Но довольствуемся тем, что имеем. Хотя эта бронза - все-таки история: для меня, для команды, для страны. Мы ставили высокую цель. К сожалению, золото взял другой человек.

Сергей также подчеркнул, что олимпийский цикл сложился для него непросто.

- Рад, что вообще смог отобраться в Пекин, - подчеркнул спортсмен. - У меня был единственный благоприятный результат - первое место на Кубке мира. Причем здесь же. Самые лучшие выступления прошли в Пекине. Хотелось бы больше стабильности. Но я рад, что я смог выиграть медаль.