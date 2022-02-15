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15.02.2022 07:58

Фристайлистка Таталина считает, что ее засудили в финале слоупстайла

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская фристайлистка Анастасия Таталина, которая остановилась в шаге от подиума в слоупстайле, считает, что ее засудили.

Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Таталина стала четвертой в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине

В третьей попытке финала она исполнила сложнейший трюк, но получила слишком низкие оценки - 75,51 балла.

- Считаю, что меня сегодня просто засудили! Это было нечестно, - сказала Таталина журналистам. - В последней попытке я сделала дабл-14, который сегодня никто не исполнял. Это сложнейший трюк, но в результате я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Но это все непонятно. И так быть не должно.

Напомним, что Таталина заняла 10-е место в финале соревнований по биг-эйру - в дисциплине, где она является действующей чемпионкой мира. Слоупстайл был ее последним шансом побороться за медаль Игр.

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