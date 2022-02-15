Фристайлистка Таталина считает, что ее засудили в финале слоупстайла

Российская фристайлистка Анастасия Таталина, которая остановилась в шаге от подиума в слоупстайле, считает, что ее засудили.

В третьей попытке финала она исполнила сложнейший трюк, но получила слишком низкие оценки - 75,51 балла.

- Считаю, что меня сегодня просто засудили! Это было нечестно, - сказала Таталина журналистам. - В последней попытке я сделала дабл-14, который сегодня никто не исполнял. Это сложнейший трюк, но в результате я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Но это все непонятно. И так быть не должно.

Напомним, что Таталина заняла 10-е место в финале соревнований по биг-эйру - в дисциплине, где она является действующей чемпионкой мира. Слоупстайл был ее последним шансом побороться за медаль Игр.