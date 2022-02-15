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15.02.2022 10:53

Мужская сборная России по биатлону упустила победу в эстафете на Олимпиаде

Текст: Максим Домчев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Сборная России по биатлону упустила победу на последнем огневом рубеже. Золото взяли норвежцы, французы вторые. Наши спортсмены в итоге завоевали бронзу.

Мужская биатлонная эстафета из-за морозной погоды была перенесена на более ранний срок. Россию в ней представляли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Фото: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images
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Первый этап бежал Халили. Он держался в группе лидеров и после второй стрельбы, где потратил один дополнительный патрон, ушел в гонку лидером. А позади одни из главных фаворитов - норвежцы - ошибались и отставали.

Халили передал эстафету первым, следом шла команда Беларуси.

Логинов сумел сделать хороший отрыв, но на нелюбимой стойке допустил два промаха, но сумел закрыть мишени при помощи дополнительных патронов. Следом шли опасные французы, но Логинов, словно обидевшись на себя, резко прибавил в скорости и привез на финише этапа ближайшему конкуренту более 30 секунд.

Цветков, на нынешних Играх дважды становившийся четвертым, не подвел. Он был точен на обоих рубежах, и преимущество россиян над французами приблизилось к минуте. Тем временем норвежцы, за которых мчался по трассе Йоханнес Бе, поднялись на четвертое место. Впрочем, в этом "заслуга" белорусской команды, спортсмен которой не справился со стрельбой на стойке.

Соперники немного отыграли на оставшейся части этапа, но Латыпов ушел в гонку, имея преимущество более 40 секунд. Предпоследняя стрельба: россиянин точен, француз и немец использовали по дополнительному патрону, а Норвегия вышла на второе место. Преимущество Латыпова после 7-го рубежа составило 50 секунд.

Заключительная стрельба. Четыре промаха и два штрафных круга у россиянина. Норвежец ушел в гонку первым, вторым стал француз, Латыпов лишь третий.

В итоге команда Норвегии завоевала золото, серебро у французов, а Россия стала лишь третьей.

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