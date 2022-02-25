Путин подписал указ о награждении российских олимпийцев

Владимир Путин подписал указ о награждении российских победителей и призеров Олимпиады в Пекине. Среди них - лыжник Александр Большунов, который завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду. Он награжден также орденом Александра Невского.

Кроме того, ордена Дружбы удостоена фигуристка Камила Валиева, которая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях.

Также к государственным наградам представлены все призеры Олимпийских игр в Пекине. В указе отмечается, что награды присуждены за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх-2022.