Путин подписал указ о награждении российских олимпийцев
Владимир Путин подписал указ о награждении российских победителей и призеров Олимпиады в Пекине. Среди них - лыжник Александр Большунов, который завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду. Он награжден также орденом Александра Невского.
Кроме того, ордена Дружбы удостоена фигуристка Камила Валиева, которая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях.
Также к государственным наградам представлены все призеры Олимпийских игр в Пекине. В указе отмечается, что награды присуждены за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх-2022.
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды в финале олимпийского хоккейного турнира от финнов. "Команда билась, билась до конца. Благодарен всем игрокам, которые принимали участие в турнире", - отметил специалист