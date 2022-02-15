Эдуард Латыпов: Были слезы. А как еще держать это в себе?

Эдуард, какие эмоции?

Эдуард Латыпов: Болельщики разочарованы, я разочарован тоже. Прошу прощения, что так получилось. Мы боролись за золото, но не получилось. Мы все хотели победить, ребята сделали максимум. Стрельба на моем этапе - это было что-то с чем-то. В любом случае, удалось справиться и хотя бы сохранить третье место.

Для меня и для ребят это очень важно. Это Олимпийские игры, и бронза здесь - достойный результат. Очень рады, что мы в такой борьбе смогли завоевать награду. На самом деле конкуренция очень высокая, а биатлон - непредсказуемый вид спорта. Здесь все может быть и все может перевернуться с ног на голову на одном рубеже. Надеюсь, верю, что это сделает меня сильнее. Двигаемся, работаем дальше. Надеюсь, все будет хорошо.

Расскажите, что произошло на последнем рубеже?

Эдуард Латыпов: Я пытался сначала переждать, но потом понял, что надо работать. Было непонятно, на сколько этот порыв растянется. Был плотный ветер, сдувало, плюс самочувствие было, скажем так, не совсем хорошее. Концентрации, которой хотелось, не было, поэтому не получалось справиться с ветром, были промахи. Я пытался переизготовиться, а дальше уже пошла психология. Уже на дополнительных патронах меня немножко отпустило, я понимал, что надо закрывать мишени, да и ветер стих. Но все преимущество было упущено. Оставалось только доработать и терпеть финишный круг.

Была мысль, что если обойдется без ошибок, то это золото?

Эдуард Латыпов: Не было у меня таких мыслей. Я просто подходил работать. Сбило то, что с самого начала не пошла стрельба. Задача уже была попасть все, что получится.

Старший тренер команды Юрий Каминский сказал, что для вас это трагедия?

Эдуард Латыпов: Ну как трагедия. Понятно, что неприятно, но в такой ситуации, в такой гонке это, конечно, обидно. Надо просто пережить, сделать правильные выводы.

Вас хорошо поддержала команда после финиша. Это помогло?

Эдуард Латыпов: Конечно, поддержка от команды - это приятно. Это самое нужное, самое дорогое то, что помогает убрать негатив и мыслить спокойнее.

Был шок, когда команда привезла вам большой отрыв от соперников?

Эдуард Латыпов: Не было. Я выходил работать. Лежку отработал, считаю, на отлично. Самочувствие было отличное, но потом становилось все хуже и хуже. Я старался максимально мобилизовать себя, но не получилось.

Это самый сложный момент в карьере?

Эдуард Латыпов: Не знаю, было разное, конечно. Но на таком уровне это тяжело. И сама стрельба была тяжелая. Но получилось так, как получилось.

Показалось, после финиша у вас навернулись слезы…

Эдуард Латыпов: Конечно, они были. По-другому не знаю, как это все в себе держать. Тут есть радость, что это медаль Олимпиады. Для каждого это радость. Понятно, что мы боролись за золото и чувства смешанные. То ли плакать, то ли радоваться. Я недоволен своим этапом, но доволен, что у нас есть медаль. Не знаю, как это еще объяснить.

Каминский предположил, что у вас может выработаться комплекс последнего этапа. Сами как считаете, вас это зацепит?

Эдуард Латыпов: Не должно зацепить. Делаешь выводы, работаешь дальше. Сегодня самочувствие одно, завтра другое. Нужно стараться мобилизовывать себя в любой гонке. Нужно стать сильнее в дальнейшем. Любой, даже негативный момент, надо переводить в плюс, брать хорошее, чтобы стать сильнее. Без ошибок ты не станешь чемпионом. У всех великих спортсменов были ошибки. Они потому и стали великими, что не останавливались, двигались дальше и побеждали на Олимпийских играх.

У вас еще масс-старт. Есть силы реабилитироваться?

Эдуард Латыпов: Реабилитироваться можно, конечно, да. Но сейчас я опустошен, нет внутри сил, эмоций. Есть два дня, надо отдохнуть, собраться, показать хорошую гонку.

В комментариях в вашем аккаунте Instagram уже полыхает. Зайдете почитать?

Эдуард Латыпов: Да нет. Зачем. У меня и времени нет. Впереди гонки. Люди могут писать, что хотят, это их право. Спасибо большое нашим болельщикам, что переживают за нас, несмотря ни на что.