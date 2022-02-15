Латыпов не сдержал слез после финиша биатлонной эстафеты

Российский биатлонист Эдуард Латыпов не смог сдержать слез на финише мужской биатлонной эстафеты после упущенной победы.

Латыпов перед заключительной стрельбой уверенно лидировал в гонке, но допустил четыре промаха, смог закрыть две мишени дополнительными патронами и ушел на два штрафных круга, упустив первое место в гонке.

В итоге россияне финишировали третьими, а Латыпов не смог сдержать эмоций после своей неудачи. Спортсмен даже расплакался на финише. Партнеры по эстафетной гонке Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков поддержали Латыпова.

Для сборной России по биатлону это третья бронза на Играх-2022 года.

В среду состоится женская эстафетная гонка.