Синицина и Кацалапов завоевали серебро Олимпийских игр в танцах на льду

Но все это только вместе. У Ильиных продолжения истории в танцах на льду действительно не получилось. Но она нашла свое счастье с известным балетным танцовщиком Сергеем Полуниным, стала мамой, ждет второго ребенка и участвует в творческих проектах со своим партнером по жизни. Что касается Никиты, то ему и Виктории Синициной пришлось все начинать заново. Они прошли долгий путь в два олимпийских цикла, выдержали критику, справились с неудачами, срывами коварных твиззлов в прокатах, травмами. С тренером Александром Жулиным шли к цели и добились своего. Так что их серебряная медаль дорогого стоит.

После командного турнира, где россияне выиграли "золото", было волнительно: наши лидеры в танцах на льду допустили досадные ошибки и дважды уступили американским дуэтам. Но в личном турнире Синицина и Кацалапов не дрогнули и показали свой максимум, уверенно опередив американцев и уступив лишь фаворитам турнира из Франции.

Синицина и Кацалапов показали второй результат по итогам как ритмического, так и произвольного танца, набрав в сумме за два выступления 220,51 балла. Американцы Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью, замкнувшие тройку лидеров, получили 218,02 балла. Французы Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон смогли не просто сохранить свое преимущество после первого дня соревнований (россияне отставали на 1,98 балла), но и увеличили отрыв. Их итоговая оценка - 226,98 балла. Как и в ритм-танце, это новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал им же и держался довольно долго - с Гран-при Японии в 2019 году. Четырехкратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы Европы, которые взяли "серебро" на Играх-2018 в Пхёнчхане, выиграли недостающий титул - олимпийских чемпионов.

Но Синицина - Кацалапов - действующие чемпионы мира. Хотя ту победу они одержали в отсутствие французского дуэта. Надеемся, что в конце марта нас ждет еще одна встреча двух великолепных пар на ЧМ-2022 во французском городе Монпелье.

Вика, Никита, как оцените свое "серебро"?

Никита Кацалапов: Мы приехали в Пекин бороться за самую высшую награду и с первого дня отдавали себя до последнего. Совершенно без страха катались на абсолютный максимум. Я был в приятном шоке от того, как обалденно мы проехали произвольный танец. Все сложилось для этого проката. До сих пор не верится, что это не сон. Испытывал и испытываю невероятные и очень противоречивые ощущения. Во время выступления я был очень голодный, злой, собранный и спокойный одновременно. Сейчас на душе большая радость и счастье, и в то же время внутри полное опустошение и усталость. Все-таки день был очень тяжелым.

В последний раз наши танцоры побеждали на Олимпиаде в 2006 году, но пекинское "серебро" дорогого стоит

Виктория Синицина: Все, к чему идет спортсмен всю свою жизнь, - приехать на Олимпиаду и взять медаль. Я очень горжусь и собой, и Никитой. Мы справились. Пожалуй, нам даже не к чему придраться. Мы сделали все, над чем работали, плюс вложили всю нашу душу и эмоции.

Говорите, как о прокате жизни?

Никита Кацалапов: Могу только сказать, что это лучший прокат в сезоне и оценки мы получили соответствующие.

Виктория Синицина: Мы очень довольны собой. Уже после проката, согласна с Никитой, эмоции были очень разными: хотелось и кричать, и радоваться, и плакать одновременно.

Выступление французов видели?

Виктория Синицина: Конечно, следили, как только зашли в комнату ожидания. Я как спортсменка очень переживала. Ребята откатали очень хорошо, проникновенно. Могу их только искренне поздравить.

Никита Кацалапов: Наши соперники, но одна из моих любимых пар. Они выступили классно. Они заслужили золотую медаль.

Пападакис - Сизерон победили со второй попытки. А для вас это последняя Олимпиада?

Никита Кацалапов: Посмотрим, еще четыре года до Милана.

Два других российских дуэта - Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин - заняли 6-е и 14-е места (205,07 и 179,82 балла соответственно). Для обеих пар это были дебютные Игры в карьере.

Прямая речь

Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон, олимпийские чемпионы в танцах на льду:

- Четыре года назад мы испытали огромное разочарование. На этот раз хотели, чтобы наше выступление на Олимпиаде принесло только радость и удовлетворение. И, конечно, достижение главной цели. Мысли об этом заряжали нас на пути к "золоту". Ничего мы так сильно не желали, как эту победу. Никогда так много, упорно и самозабвенно не тренировались. У нас много титулов, но ни один из них не значит так много, как звание олимпийских чемпионов.

Александра Степанова - Иван Букин, призеры чемпионатов Европы:

- В целом мы довольны выступлением. Конечно, расстроились из-за небольшой помарки. Это не супергрубая ошибка, но хотелось бы, чтобы ее не было. В произвольной программе чувствуется больше ответственности. Наша программа нежная, легкая, не на разрыв. Поэтому сейчас, с одной стороны, есть опустошение, с другой - радость от приобретенного опыта.

Диана Дэвис - Глеб Смолкин:

- Мы довольны обеими программами. Показали то, на что были готовы на данный момент. Знаем, где можно прибавить. И теперь у нас есть понимание, что готовить на чемпионат мира, который состоится через месяц. Планов и амбиций много, но слишком далеко не загадываем. Пока рано думать об Олимпиаде-2026 в Милане.