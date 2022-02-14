Виктория Синицина и Никита Кацалапов боролись с фаворитами за "золото" Пекина

Кататься круто, наотмашь - такой настрой был у чемпионов мира и Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на произвольный танец на олимпийском турнире.

После первого дня соревнований они уступали 1,98 балла куда более титулованным французам - серебряным медалистам Игр-2018 в Пхенчхане, четырехкратным чемпионам мира и пятикратным чемпионам Европы - Габриэлле Пападакис - Гийому Сизерону. Для танцев на льду отставание не критичное, но солидное. Победитель этого противостояния определился сегодня рано утром по московскому времени.

У обеих пар есть своя олимпийская история, достойная красивого финала. Пападакис - Сизерон нарушили все законы танцевальной очередности и ворвались в элиту в 2015 году после 13-го места на чемпионате мира. Они задали новую моду своими бессюжетными, абстрактными постановками, от которых тем не менее невозможно было оторваться из-за плавных, как будто обволакивающих движений, легкого скольжения, невесомых, не требующих на первый взгляд усилий элементов и поддержек. Они считались одними из фаворитов Игр еще четыре года назад. Но проиграли вернувшимся за вторым "золотом" канадцам Тессе Вирчу и Скотту Мойру. Наверное, дело было не только в предательски расстегнувшейся застежке на костюме Габи. Хотя в танцах любая деталь может повлиять на исход турнира. Так или иначе сейчас французы все поставили на Пекин.

Никита Кацалапов уже поднимался на олимпийский пьедестал. В Сочи-2014 он завоевал командное "золото" и "бронзу" личного турнира с Еленой Ильиных, а потом встал в пару с Викторией Синициной и прошел весь путь заново. В очной борьбе Пападакис - Сизерона им удалось обойти на чемпионате Европы-2020 в Граце. Жаль, что после этого на крупных турнирах соперники не пересекались. Чемпионат мира в том же сезоне отменили из-за коронавируса. А титул в Стокгольме-2021 Синицина - Кацалапов взяли в отсутствие французов, которые не смогли организовать нормальный тренировочный процесс в пандемийный год и решили бросить все силы на подготовку к Играм. На предолимпийский чемпионат Европы в Таллине, оставшийся за россиянами, Габриэлла и Гийом тоже не приехали. На этот раз не хотели рисковать из-за возможности заразиться ковидом накануне главного старта в карьере. Но свою шикарную короткую программу на тему уличных танцев они успели показать на этапе Гран-при.

Даже когда узнаваемый стиль Пападакис - Сизерона со временем немного приелся, французы находили неожиданные решения, чтобы удивить публику и судей. Например, в 2019 году ритм-танец они катали под заводную музыку в типичной одежде 80-х для занятий аэробикой: розовые легинсы и голубой купальник у партнерши и розовая обтягивающая футболка у партнера. Та программа однозначно выделялась, но все-таки собрала полярные отзывы. А вот нынешний ритмический танец - стопроцентное попадание. Они снова не похожи на все остальные дуэты, за этим экспериментом интересно наблюдать. Французы перенесли на лед вакинг (от английского слова "waack", означающего "махать руками"). Как понятно из названия, особенность этого стиля танца - резкие, быстрые и четкие движения рук. Если говорить о вакинге, который можно увидеть в клубах, то это не столько о профессиональной хореографии, сколько о самовыражении через танец. Безусловно, французы много работали над техникой, нашли специалиста в этом направлении. Но они не просто машут руками, их танец осознанный и полный смысла. В такой подаче они мастера.

В ритм-танце наш дуэт Синицина - Кацалапов выдал лучший прокат сезона и получил личный рекорд - 88,85 балла

- Эта Олимпиада сильно отличается от той, которая была четыре года назад. Мы сейчас в совершенно другом месте и по-другому себя ощущаем. Думаю, приобретенный опыт помог нам стать более зрелыми. Мы лучше понимаем, что мы делаем, и получаем больше удовольствия от процесса, - отметил Сизерон после проката. - Конечно, в этот раз мы хотим выиграть "золото". Но также хотим насладиться моментом.

В ритм-танце Пападакис и Сизерон обновили свое же мировое достижение - 90,83 балла против 90,03 на этапе Гран-при в Японии в 2019 году. Синицина - Кацалапов тоже выдали лучший прокат сезона и получили личный рекорд - 88,85. Американцы Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью показали третий результат - 87,13. И все же в произвольном танце, который у французов получился не таким удачным по сравнению и с короткой программой, и с их прежними композициями, у россиян есть шанс. Для Вики с Никитой олимпийский сезон складывался непросто, в том числе из-за обострений травмы спины у партнера. Но сейчас они очень воодушевлены.

Как оцените старт в личном турнире?

Никита Кацалапов: Замечательно выступили - чисто, легко, эмоционально. Сто процентов лучший прокат в сезоне.

Переживали после командного турнира, где уступили и в ритмическом, и в произвольном танцах американским парам?

Никита Кацалапов: В командном турнире мы получили не самые высокие баллы из-за ошибок. В ритм-танце у меня конек попал в след на льду, так что это вообще можно назвать нелепой случайностью. Но какой-то излишней тревоги за результат личного турнира не возникло. Мы понимали, что мы прекрасно готовы. Да, тогда не все получилось, но у нас было пять дней, чтобы потренироваться, настроиться. Мы работали в нашем обычном режиме. И короткая программа прошла очень хорошо.

Виктория Синицина: Были переживания как раз из-за того, что ошибки были делом случая. Но отбросили эти мысли. Была внутренняя уверенность, что тело все равно все помнит и мы сделаем все как умеем и как это должно быть.

Что нужно, чтобы навязать борьбу лидерам после первого дня соревнований французам?

Никита Кацалапов: Давно не встречались с ними на соревнованиях. Одно удовольствие на них смотреть - это правда. Но мы больше сосредоточены не на соперниках и их оценках, а на себе. Нужно столько вещей держать в голове. А Олимпийские игры - это прокат произвольного танца. Все просто: надо чисто кататься, наотмашь.

Никита, а как ваша спина? Позволит именно так выступить?

Никита Кацалапов: Спина - моя старая проблема. В этом году все началось летом, со сборов. И в течение сезона три раза были случаи, когда приходилось сниматься с соревнований, в том числе с произвольной программы на отборочном чемпионате России в декабре. Мне очень повезло, что после ЧР мы все-таки нашли врачей, которые смогли мне помочь. Хотя в целом проблема не исчезнет, и, скорее всего, в конце сезона мне предстоит операция. Посмотрим, что скажут врачи. Но в данный момент я чувствую себя очень хорошо. Как и сказал, выступили легко, на одном дыхании. Надеюсь, так же будет и в произвольном танце.

Отметим, что вторая российская пара Александра Степанова - Иван Букин по итогам ритм-танца показала неплохой прокат и высокий пятый результат - 84,09.

Еще одни представители нашей страны Диана Дэвис - Глеб Смолкин перед произвольной программой шли на 14-й позиции - 71,66.