Валиева получила 26-й стартовый номер в короткой программе

На Олимпийских играх-2022 в Пекине прошла жеребьевка женской короткой программы в фигурном катании. Женский турнир стартует 15 февраля, в списке участниц заявлено 30 одиночниц.

Все три россиянки попали в пятую, сильнейшую разминку. Камила Валиева получила 26-й стартовый номер, Александра Трусова - 28-й, Анна Щербакова - 29-й. На лед также выйдут американка Карен Чен (25), Ю Ен из Южной Кореи (27) и японка Каори Сакомото (30).

Напомним, что сегодня также состоится заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (КАС) по делу о допуске олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой до личного турнира фигуристок. Сразу после победы нашей сборной стало известно, что декабрьская проба Валиевой, взятая на чемпионате России, дала положительный результат на запрещенное вещество. Фигуристка успешно оспорила временное отстранение и продолжила подготовку к соревнованиям. Но апелляцию подали международные организации - МОК, ВАДА и ИСУ. Подробности ситуации, к которой есть много вопросов, пока не сообщаются. Решение КАС огласят только в понедельник 14 февраля - накануне старта короткой программы.