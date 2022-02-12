Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

Матч против чехов не имел для сборной России особого турнирного значения: путевку в четвертьфинал наши хоккеисты оформили благодаря победам над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0). Но матч был исключительно важен с точки зрения поиска нашей команды своей идентичности. На тот искрометный, увлекательный хоккей, который россияне показывали в декабре на Кубке Первого канала, не просматривалось и намека. Увиденным остался недоволен и главный тренер сборной Алексей Жамнов, в чем он честно признался журналистам:

"Хорошо, что две победы. Но для нас самое главное, чтобы была игра. Дальше соперники будут сложнее. Надо, чтобы больше моментов ребята создавали. Эти нюансы надо подредактировать".

Для начала тренерский штаб подредактировал первое звено, не набравшее в двух стартовых матчах ни одного очка. Была разбита связка Вадима Шипачева и Никиты Гусева. К Шипачеву в первую тройку отрядили его партнера по московскому "Динамо" Станислава Галиева, а Гусев переместился во второе звено. Кроме того, из четвертого звена в первое подняли Никиту Чибисова. В обратном направлении проследовал Михаил Григоренко.

Изменений не претерпела лишь третья пятерка, соорудившая два из трех голов сборной России в первых двух матчах.

Чехи стали первым нашим статусным соперником на Олимпиаде. И россияне начали эту встречу весьма оптимистично. Уже на пятой минуте счет открыл Владимир Ткачев, причем одним из его адресатов стал Гусев. Правда, чехи постепенно перетянули инициативу в свои руки, а 13-й минуте и вовсе отыгрались. Численное превосходство реализовал Томаш Кундратек - 1:1. Что характерно, по итогам первого периода чехи нанесли в створ в два раза больше бросков, чем наши (12 против 6).

Во втором периоде в большинстве забили уже наши (впервые на турнире). На 33-й минуте отличился Никита Нестеров, а Гусев снова оказался в ассистентах. Казалось, дела у россиян снова налаживаются, но концовка 20-минутки получилась ужасная. Безответственно сыграл у борта Дмитрий Воронков: его фол против Лукаша Седлака привел к тому, что наши на пять минут оказались в меньшинстве, а сам Дмитрий отправился в раздевалку.

Соперник использовал численное преимущество по максимуму: чешская команда не только сравняла счет, но и вышла вперед. Отличились Давид Крейчи и Михаэль Шпачек - 3:2. В самом начале третьего периода на лед вышел Арсений Грицюк, отбывавший штраф за Воронкова, но чехи по инерции забили еще: на 44-й минуте кистевым броском попал Лукаш Глок - 4:2.

Похоже, именно такая встряска была нужна сборной России, чтобы заиграть в тот хоккей, который от нее ждали. Не прошло и минуты, как Кирилл Семенов здорово подкараулил отскок и сократил отставание в счете - 3:4. А еще через три минуты здорово исполнил Грицюк, которого Гусев вывел на рандеву с чешским годкипером Шимоном Грубецом - 4:4.

Еще две минуты и Чибисов, заложив вираж за чужими воротами, выехал и бросил из правого круга вбрасывания - 5:4!

Правда, характер показали чешские хоккеисты, хотя после такого камбэка россиян можно было сломаться. Броском от лицевой нашего голкипера Ивана Федотова врасплох застал Томаш Гика - 5:5.

В оставшиеся 11 минут третьего периода хоккей был достаточно обоюдоострым, чтобы отличиться могли обе команды, но до сирены счет так и не изменился.

В овертайме сборные остались три на три. Правда, последние две минуты дополнительного времени чехи провели вчетвером: в меньшинстве в самый неподходящий момент наших оставил Александр Никишин. Этот момент и стал решающим, победу чехам принес Либор Сулак.