Дания - Россия. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022
В пятницу российские хоккеисты в своем втором матче олимпийского турнира сыграют против Дании.
Команда Алексея Жамнова начала борьбу за золото с победы над швейцарцами - 1:0. Правда, не все прошло гладко. Соперники заставили понервничать, несколько раз попав в штангу, а в третьем периоде Мирко Мюллер чудом не отправил шайбу в пустые ворота.
Дебютанты Олимпийских игр, датчане в первом матче в Пекине неожиданно одолели чехов - 2:1. Пока это главная сенсация турнира. При этом чехи перебросали соперника больше, чем в два раза (40-17 по броскам в створ), но скандинавов спасла надежная игра вратаря Фредерика Дихова.
Датские хоккеисты показали высокую реализацию, поэтому с ними надо будет играть очень собранно. Будем надеяться, что к сегодняшней встрече россияне сделали работу над ошибками.
Если вспомнить историю противостояния с Данией, явное преимущество на нашей стороне. Скандинавы проиграли российским хоккеистам девять последних матчей на чемпионатах мира.
Встреча на стадионе "Национальный" начнется в 7:10 по мск. Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км
Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до медалей в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, замкнула тройку лучших ее соотечественница Криста Пармакоски