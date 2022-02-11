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11.02.2022 00:01

Дания - Россия. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022

Текст: Елена Казьмина

В пятницу российские хоккеисты в своем втором матче олимпийского турнира сыграют против Дании.

Фото: EPA-EFE/MARK CRISTINO
Финский хоккеист Маннинен сделал первый хет-трик на Олимпиаде в Пекине

Команда Алексея Жамнова начала борьбу за золото с победы над швейцарцами - 1:0. Правда, не все прошло гладко. Соперники заставили понервничать, несколько раз попав в штангу, а в третьем периоде Мирко Мюллер чудом не отправил шайбу в пустые ворота.

Дебютанты Олимпийских игр, датчане в первом матче в Пекине неожиданно одолели чехов - 2:1. Пока это главная сенсация турнира. При этом чехи перебросали соперника больше, чем в два раза (40-17 по броскам в створ), но скандинавов спасла надежная игра вратаря Фредерика Дихова.

Датские хоккеисты показали высокую реализацию, поэтому с ними надо будет играть очень собранно. Будем надеяться, что к сегодняшней встрече россияне сделали работу над ошибками.

Если вспомнить историю противостояния с Данией, явное преимущество на нашей стороне. Скандинавы проиграли российским хоккеистам девять последних матчей на чемпионатах мира.

Встреча на стадионе "Национальный" начнется в 7:10 по мск. Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!

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