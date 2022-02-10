Финский хоккеист Маннинен сделал первый хет-трик на Олимпиаде в Пекине

Сборная Финляндии по хоккею в стартовом матче Олимпиады-2022 уверенно переиграла Словакию - 6:2. Форвард победителей Сакари Маннинен сделал первый хет-трик на турнире.

Финскую сборную накануне Олимпиады многие специалисты называли одним из главных претендентов на золото. И стартовый матч это доказал.

Хотя дебют игры сложился для финнов неудачно - уже на шестой минуте 17-летний форвард Юрай Слафковски вывел словаков вперед. Но их радость продлилась недолго - на перерыв финны ушли, ведя в счете 3:1. Сакари Маннинен, Харри Песонен и Миро Аалтонен наказали соперника за ошибки.

Во втором периоде команды обменялись голами. Маннинен и Слафковски оформили дубли. В заключительном периоде Маннинен забросил свою третью шайбу, а окончательный результат установил Аалтонен.

Ранее в этой группе Швеция переиграла Латвию - 3:2.