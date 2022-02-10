Финский хоккеист Маннинен сделал первый хет-трик на Олимпиаде в Пекине
Сборная Финляндии по хоккею в стартовом матче Олимпиады-2022 уверенно переиграла Словакию - 6:2. Форвард победителей Сакари Маннинен сделал первый хет-трик на турнире.
Финскую сборную накануне Олимпиады многие специалисты называли одним из главных претендентов на золото. И стартовый матч это доказал.
Хотя дебют игры сложился для финнов неудачно - уже на шестой минуте 17-летний форвард Юрай Слафковски вывел словаков вперед. Но их радость продлилась недолго - на перерыв финны ушли, ведя в счете 3:1. Сакари Маннинен, Харри Песонен и Миро Аалтонен наказали соперника за ошибки.
Во втором периоде команды обменялись голами. Маннинен и Слафковски оформили дубли. В заключительном периоде Маннинен забросил свою третью шайбу, а окончательный результат установил Аалтонен.
Ранее в этой группе Швеция переиграла Латвию - 3:2.
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км
Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до медалей в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, замкнула тройку лучших ее соотечественница Криста Пармакоски