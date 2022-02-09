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09.02.2022 16:28

Вратарь сборной России: Штанга - лучшая подруга, без нее никуда

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Вратарь Иван Федотов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Вратарь Иван Федотов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Вратарь Иван Федотов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Голкипер сборной России Иван Федотов подвел итоги первого матча на олимпийском турнире против Швейцарии (1:0), в котором ему удалось оформить "сухарь".

Иван Федотов: Хороший, интересный матч, то, что мы и ожидали. Соперник напористый, доигрывал каждый момент. Сегодня мы оказались удачливей, но не надо испытывать удачу на прочность. Было много шансов, опасных моментов, но удача была на нашей стороне.

Недостаток сильной практики сильно сказался на нашей игре?

Иван Федотов: Да нет, просто они ведь хорошо действуют, хорошо бросают. Не надо давать им лишнее пространство на льду. Ребята у швейцарцев возрастные, хорошо используют моменты.

У вас сегодня после швейцарских бросков почти не было отскоков…

Иван Федотов: Что скрывать. Выходили и понимали: первый матч, давно не играли. Нужно было войти в игру через интенсивность, через работу, через моральные качества. В первом периоде больше присматривались, потом более-менее. Я просто играл в свою игру, получал удовольствие. Не надо придавать происходящему излишнее значение, потому что это добавляет лишнее давление.

Самый опасный момент у ваших ворот?

Иван Федотов: Во втором периоде у них были хорошие моменты в большинстве: один бросок, второй. В принципе, много моментов. Перекладина сыграла за нас.

Что сказали Антону Слепышеву после того, как он боднул швейцарца и получил четыре минуты штрафа? Журили его?

Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале ОИ сыграет со Швейцарией

Иван Федотов: Нет-нет, все все понимают, это командная игра. Кто-то может сыграть немного неправильно, кто-то на эмоциях. Это все от большого желания, и это нормально. Мы все вместе, друг за друга. Есть еще четыре человека, которые отработают за партнера, а он потом нам поможет. В итоге Слепышев забил победный гол, да.

В чем прибавить нашей команде?

Иван Федотов: Немного в уверенности. Поспокойнее надо быть. Много суеты было. Где-то в обороне немного перестроиться. А так, в принципе, хорошее движение. Все здорово, командно играли. Тренеры посмотрят, разберут, на следующую игру мы выйдем намного лучше.

О чем вы говорите со штангами? Они нас сегодня выручали…

Иван Федотов: Я всегда говорил, каркас ворот - лучший друг вратаря. Штанга - лучшая подруга, без нее никуда.

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