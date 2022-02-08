Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале ОИ сыграет со Швейцарией
Женская сборная России по хоккею заняла четвертое место в группе и в четвертьфинале Олимпийских игр встретится с командой Швейцарии.
Во вторник сборная России, испытывающая серьезные проблемы с составом, в заключительном матче группового раунда Олимпиады в Пекине встречалась с командой Финляндии. Команды боролись за третье место в группе, которое выводило в плей-офф на более слабого соперника.
Увы, уже в первом периоде финские хоккеистки дважды поразили ворота российской команды. Отличились Санни Рантала и Мишель Карвинен. Во втором периоде россиянки пропустили еще три шайбы. Их забросили Йеннийна Нюлунд, Миннамари Туоминен и Сусанна Тапани.
Таким образом сборная России в 1/4 финала сыграет с командой Швейцарии, а финской команде досталась команда Японии. В других матчах встретятся Канада - Швеция и США - Чехия.
Вик Уайлд: Я cовершил в полуфинале ошибку психологического характера
Российский сноубордист Вик Уайлд спустя 8 лет после триумфальных для себя зимних Игр-2014 в Сочи снова на олимпийском пьедестале. В Пекине 35-летний спортсмен, несмотря на все сложности в карьере и личной жизни, завоевал бронзу. В интервью "РГ" он поделился впечатлениями от выступления
Сборная России лидирует по числу завоеванных медалей на Олимпиаде в Пекине
Российская команда за четыре дня соревнований на Олимпиаде в Пекине завоевала десять наград и лидирует по этому показателю. Во вторник сборная выиграла три награды усилиями Виктора Уайлда, Александра Терентьева и Татьяны Ивановой