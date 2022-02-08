Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале ОИ сыграет со Швейцарией

Женская сборная России по хоккею заняла четвертое место в группе и в четвертьфинале Олимпийских игр встретится с командой Швейцарии.

Во вторник сборная России, испытывающая серьезные проблемы с составом, в заключительном матче группового раунда Олимпиады в Пекине встречалась с командой Финляндии. Команды боролись за третье место в группе, которое выводило в плей-офф на более слабого соперника.

Увы, уже в первом периоде финские хоккеистки дважды поразили ворота российской команды. Отличились Санни Рантала и Мишель Карвинен. Во втором периоде россиянки пропустили еще три шайбы. Их забросили Йеннийна Нюлунд, Миннамари Туоминен и Сусанна Тапани.

Таким образом сборная России в 1/4 финала сыграет с командой Швейцарии, а финской команде досталась команда Японии. В других матчах встретятся Канада - Швеция и США - Чехия.