Сборная России лидирует по числу завоеванных медалей на Олимпиаде в Пекине
Во вторник в Пекине сборная России сумела завоевать три награды. В соревнованиях сноубордистов в параллельном гигантском слаломе бронзовым призером стал двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд.
В мужском лыжном спринте на третью ступень пьедестала почета поднялся Александр Терентьев, а в соревнованиях саночниц бронзу завоевала Татьяна Иванова.
После четырех дней соревнований на счету российской команды 10 медалей - 2 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых. По общему числу наград сборная России опережает всех конкурентов.
По числу золотых медалей лидирует сборная Швеции, спортсмены которой четыре раза поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета.
В среду, 9 февраля, в Пекине будут разыграны шесть комплектов наград.
Вик Уайлд: Оказался в тяжелой ситуации, но справился и горжусь собой
Двукратный чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд поделился эмоциями после завоевания бронзы на Олимпийских играх в Пекине. "Если честно, я видел себя сегодня с золотой медалью на шее. Но я боролся за бронзу", - отметил спортсмен после соревнований