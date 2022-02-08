Сборная России лидирует по числу завоеванных медалей на Олимпиаде в Пекине

Российская команда за четыре дня соревнований на Олимпиаде в Пекине завоевала десять наград и лидирует по этому показателю.

Во вторник в Пекине сборная России сумела завоевать три награды. В соревнованиях сноубордистов в параллельном гигантском слаломе бронзовым призером стал двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд.

В мужском лыжном спринте на третью ступень пьедестала почета поднялся Александр Терентьев, а в соревнованиях саночниц бронзу завоевала Татьяна Иванова.

После четырех дней соревнований на счету российской команды 10 медалей - 2 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых. По общему числу наград сборная России опережает всех конкурентов.

По числу золотых медалей лидирует сборная Швеции, спортсмены которой четыре раза поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета.

В среду, 9 февраля, в Пекине будут разыграны шесть комплектов наград.