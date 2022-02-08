Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине
Во вторник завершились соревнования среди женщин в санном спорте. По итогам двух заездов в понедельник россиянка Татьяна Иванова, выступающая после тяжелейшей травмы ноги, занимала третье место, выигрывая у группы преследовательниц из Австрии.
В третьей попытке россиянка сохранила свою позицию и по итогам заключительной стала бронзовым призером Игр. Отметим, что это первая олимпийская награда в истории отечественного женского санного спорта с 1980 года.
Победу одержала немка Натали Гейзенбергер, второе место заняла еще одна представительница Германии Анна Беррайтер.
После этого в активе сборной России стало 10 медалей - 2 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых.
Сборная России лидирует по числу завоеванных медалей на Олимпиаде в Пекине
Российская команда за четыре дня соревнований на Олимпиаде в Пекине завоевала десять наград и лидирует по этому показателю. Во вторник сборная выиграла три награды усилиями Виктора Уайлда, Александра Терентьева и Татьяны Ивановой
Вик Уайлд: Оказался в тяжелой ситуации, но справился и горжусь собой
Двукратный чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд поделился эмоциями после завоевания бронзы на Олимпийских играх в Пекине. "Если честно, я видел себя сегодня с золотой медалью на шее. Но я боролся за бронзу", - отметил спортсмен после соревнований