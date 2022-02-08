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08.02.2022 17:18

Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр. Эта награда стала десятой для России в Пекине.

Во вторник завершились соревнования среди женщин в санном спорте. По итогам двух заездов в понедельник россиянка Татьяна Иванова, выступающая после тяжелейшей травмы ноги, занимала третье место, выигрывая у группы преследовательниц из Австрии.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В третьей попытке россиянка сохранила свою позицию и по итогам заключительной стала бронзовым призером Игр. Отметим, что это первая олимпийская награда в истории отечественного женского санного спорта с 1980 года.

Победу одержала немка Натали Гейзенбергер, второе место заняла еще одна представительница Германии Анна Беррайтер.

После этого в активе сборной России стало 10 медалей - 2 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых.

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