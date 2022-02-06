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06.02.2022 17:12

Саночник Людвиг стал олимпийским чемпионом Пекина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Немецкий саночник Йоханнес Людвиг стал чемпионом в соревнованиях одиночников на Олимпийских играх, проходящих в Пекине. Серебро на счету австрийца Вольфганга Киндля. Обладателем бронзовой медали стал Доминик Фишналлер из Италии.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Россиянин Климов стал пятым в прыжках с трамплина на Олимпиаде

В соревнованиях принимали участие сразу три представителя России. Роман Репилов занял итоговое 9 место, Семен Павличенко стал 10-м, а Александр Горбацевич - 14-м.

В санном спорте будет разыграно еще 3 комплекта наград. Следующими в борьбу за медали вступят женщины.

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