Саночник Людвиг стал олимпийским чемпионом Пекина

Немецкий саночник Йоханнес Людвиг стал чемпионом в соревнованиях одиночников на Олимпийских играх, проходящих в Пекине. Серебро на счету австрийца Вольфганга Киндля. Обладателем бронзовой медали стал Доминик Фишналлер из Италии.

В соревнованиях принимали участие сразу три представителя России. Роман Репилов занял итоговое 9 место, Семен Павличенко стал 10-м, а Александр Горбацевич - 14-м.

В санном спорте будет разыграно еще 3 комплекта наград. Следующими в борьбу за медали вступят женщины.