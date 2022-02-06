06.02.2022 17:12
Саночник Людвиг стал олимпийским чемпионом Пекина
Немецкий саночник Йоханнес Людвиг стал чемпионом в соревнованиях одиночников на Олимпийских играх, проходящих в Пекине. Серебро на счету австрийца Вольфганга Киндля. Обладателем бронзовой медали стал Доминик Фишналлер из Италии.
В соревнованиях принимали участие сразу три представителя России. Роман Репилов занял итоговое 9 место, Семен Павличенко стал 10-м, а Александр Горбацевич - 14-м.
В санном спорте будет разыграно еще 3 комплекта наград. Следующими в борьбу за медали вступят женщины.
Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх в Пекине. Победу в соревнованиях одержала австралийка Джакара Энтони, серебряным призером стала американка Джелин Кауф