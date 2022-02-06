Россиянин Климов стал пятым в прыжках с трамплина на Олимпиаде

Россияне Евгений Климов и Даниил Садреев не сумели попасть в число призеров в прыжках с трамплина на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В финале в дисциплине К-98 Климов занял пятую позицию, Садреев - восьмую. Ну а чемпионом стал представитель Японии Рею Кобаяси. Вторым финишировал австралиец Мануэль Феттнер, замкнул тройку лидеров поляк Давид Кубацки.

Что касается россиян, то еще один наш соотечественник - Роман Трофимов - занял 23-е место.