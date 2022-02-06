06.02.2022 16:01
Россиянин Климов стал пятым в прыжках с трамплина на Олимпиаде
Россияне Евгений Климов и Даниил Садреев не сумели попасть в число призеров в прыжках с трамплина на зимних Олимпийских играх в Пекине.
В финале в дисциплине К-98 Климов занял пятую позицию, Садреев - восьмую. Ну а чемпионом стал представитель Японии Рею Кобаяси. Вторым финишировал австралиец Мануэль Феттнер, замкнул тройку лидеров поляк Давид Кубацки.
Что касается россиян, то еще один наш соотечественник - Роман Трофимов - занял 23-е место.
Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх в Пекине. Победу в соревнованиях одержала австралийка Джакара Энтони, серебряным призером стала американка Джелин Кауф