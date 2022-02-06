"Русские безумно крутые": Лыжник Нисканен - о победе Большунова на Олимпиаде

Финский лыжник Ийво Нисканен, завоевавший бронзовые медали в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, оценил выступления победителя гонки и серебряного призера Александра Большунова и Дениса Спицова соответственно.

"Бронза - это хорошо для стартовой гонки. В концовке я получил удовольствие. Русские безумно круты, но, естественно, я доволен медалью", - поделился своим мнением с финскими СМИ Нисканен.

Чуть ранее Большунова похвалил двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг. "Нокаут от Большунова", - написал в Twitter Нортуг.

Напомним, что Александр впервые в карьере выиграл олимпийское золото. На Играх-2018 в Пхенчхане Большунов завоевал три серебра и одну бронзу.