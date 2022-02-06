06.02.2022 14:24
"Русские безумно крутые": Лыжник Нисканен - о победе Большунова на Олимпиаде
Финский лыжник Ийво Нисканен, завоевавший бронзовые медали в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, оценил выступления победителя гонки и серебряного призера Александра Большунова и Дениса Спицова соответственно.
"Бронза - это хорошо для стартовой гонки. В концовке я получил удовольствие. Русские безумно круты, но, естественно, я доволен медалью", - поделился своим мнением с финскими СМИ Нисканен.
Чуть ранее Большунова похвалил двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг. "Нокаут от Большунова", - написал в Twitter Нортуг.
Напомним, что Александр впервые в карьере выиграл олимпийское золото. На Играх-2018 в Пхенчхане Большунов завоевал три серебра и одну бронзу.