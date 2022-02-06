Большунов: На последнем круге наворачивались слезы, вот оно - чемпионское золото

Российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон и завоевал первое олимпийское золото в карьере. Это же золото стало первым для российской сборной на Олимпиаде в Пекине.

На последних трех километрах вы, кажется, уже кайфовали. Чуть не танцевали, улыбались. Каково это - ехать, понимая, что через две минуты твоя мечта будет исполнена?

Александр Большунов: Это нереальные эмоции. Последний круг я бежал и наворачивались слезы: вот оно - олимпийское золото. В нужный момент, в нужный час, в нужные секунды я беру и выигрываю, забираю то, ради чего все спортсмены мира тренируются годами, стараются выйти на свою лучшую форму именно на Олимпиаде. Поэтому хочу сказать большое спасибо Пекину и Китаю, что именно здесь я стал олимпийским чемпионом.

Были предпосылки к такому триумфу вчера, позавчера?

Александр Большунов: Предпосылки были еще после "Тур де Ски". Я понимал, что опускаться ниже некуда. Есть только один путь - подниматься по ступеньке наверх. Была уверенность, что я могу выиграть. Хотя три-четыре дня назад я сделал интервальную работу и когда ускорялся, реально плакал, потому что моя скорость была ниже тренировочной. Я даже не доделал работу и уехал в отель. Но, видимо, все-таки нужно было через это пройти, чтобы сегодня было идеальное состояние.

Вы же, наверняка, общались по телефону с Юрием Викторовичем Бородавко, спрашивали, что происходит…

Александр Большунов: Он дышал, молчал. Не понимал, что происходит. Но верил, что работа была проделана и все должно получиться. Вчера, когда мы созванивались, он сказал - будь спокоен и все будет.

Не слишком ли все получилось?

Александр Большунов: С виду легко. Невозможно стать олимпийским чемпионом просто так. Сами понимаете, что было на пути, что приходилось пережить, чтобы сегодня взять и выиграть.

Ожидали, что норвежцы сегодня так "отвалятся"?

Александр Большунов: Я не знаю, что по этому поводу сказать.

Тренер сборной Сергей Турышев сказал, что эта трасса для вас подходит идеально…

Александр Большунов: Я не знаю, для меня она, не для меня, но здесь сложные условия, сложная погода, сложная трасса, вот эти два подъема по 300-350 метров. Я рад, что такая сложная трасса именно на Олимпийских играх, а не на Кубке мира.

Финиш с флагом - это была мечта?

Александр Большунов: Это нереальное. И я это делаю.

Когда упали на первом круге, было беспокойство?

Александр Большунов: Беспокойства не было. Упал, успокоился. Понял, что нужно начинать. Без падения не станешь олимпийским чемпионом. Так что, можно сказать, это падение было запланировано.

Когда Ийво Нисканен на классическом этапе пошел в отрыв, вы уверенно рванули за ним или были мысли остаться, подождать…

Александр Большунов: Куда ждать-то! Сколько можно ждать. Еще в Пхенчхане были возможности, но не сработало. Но, видимо, все нужно было выигрывать.

Перед стартом гонки говорилось, что Клебо фаворит гонки. Обращали на это внимание?

Александр Большунов: Если есть какие-то новости, то их могу узнать только от жены Анны. Что сейчас творится в медиа, я даже не в курсе.

Успели с ней поговорить?

Александр Большунов: Да, чуть-чуть. Посмотрели друг на друга.

Какие слова сказали Спицову, когда с распростертыми объятиями встретили его на финише?

Александр Большунов: Не знаю, надо у него спросить. Встретил с нашими словами. Сказал ему, что мы это сделали и там, где нужно.

После этого золота крылья появятся или теперь надо выходить доказывать, что не зря стал олимпийским чемпионом?

Александр Большунов: Когда минуту выигрываешь - это разве случайно?

Кому посвящаете победу?

Александр Большунов: Всем болельщикам, всем, кто переживал, реально верил. Родным, кто больше всех переживает. Хочу поздравить своего отца, у которого вчера был день рождения. Подарка вчера не было, но я понимал, что гонка на следующий день и это главный подарок, который я могу сделать.

Когда задумались, что уже выиграли?

Александр Большунов: Когда минутный стал отрыв, понял - пора уже немного покайфовать.

Вы выиграли все: Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок мира. Какая теперь мотивация?

Александр Большунов: Поживем-увидим.