06.02.2022 12:17
"Нокаут": Двукратный олимпийский чемпион Нортуг оценил победу Большунова
Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Петтер Нортуг отреагировал на триумф Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
"Нокаут от Большунова", - написал на своей странице в Twitter Нортуг за несколько секунд до финиша, когда стало ясно, что Большунов выиграет золото.
Напомним: вторым в сегодняшней гонке финишировал еще один россиянин Денис Спицов. Что касается Большунова, то для Александра это первая золотая медаль на Олимпиаде. На Играх-2018 в Пхенчхане он завоевал три серебра и бронзу.
Knockout Bolshunov 🥊— Petter Northug Jr (@PetterNorthugJr) February 6, 2022