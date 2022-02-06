"Нокаут": Двукратный олимпийский чемпион Нортуг оценил победу Большунова

Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Петтер Нортуг отреагировал на триумф Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

"Нокаут от Большунова", - написал на своей странице в Twitter Нортуг за несколько секунд до финиша, когда стало ясно, что Большунов выиграет золото.

Напомним: вторым в сегодняшней гонке финишировал еще один россиянин Денис Спицов. Что касается Большунова, то для Александра это первая золотая медаль на Олимпиаде. На Играх-2018 в Пхенчхане он завоевал три серебра и бронзу.