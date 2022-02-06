Лыжник Большунов принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине

В скиатлоне спортсмены преодолевают стартовые 15 километров классическим стилем, а последние 15 - свободным. После первой дистанции лыжники заезжают на пит-стоп для смены лыж. Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунд. В свою очередь Спицов отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд. Замкнул топ-3 представитель Финляндии Ийво Нисканен (+2.00,2).

На данный момент в активе российской сборной на Олимпиаде-2022 четыре медали - одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.