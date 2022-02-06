Онлайн-трансляция мужского скиатлона на Олимпийских играх

Россия против Норвегии - таков анонс мужского скиатлона, которым продолжится лыжная программа Олимпиады.

В отличие от женской гонки, где тройка сильнейших благодаря Непряевой и Штадлобер получилась неожиданной, у лыжников ждать чего-то похожего не приходится. Последние годы групповые мужские гонки сводятся к тому, получается ли у нашего Александра Большунова обыграть норвежцев. На последнем чемпионате мира получилось. Главная задача Большунова на протяжении всех этих лет - не довозить до финиша норвежца Клебо - лучшего спринтера последних лет, трехкратного олимпийского чемпиона 2018 года, шестикратного чемпиона мира. Такая же задача будет и сегодня.

План норвежцев тоже предельно прост и понятен, либо пытаться сбивать темп и не выпускать Большунова вперед, либо дергать постоянными изматывающими рывками. Но с последним будет проблемно - перед играми Норвегия из-за коронавируса лишилась действующего олимпийского чемпиона в скиатлоне Симена Крюгера. Один из сильнейших дистанционщиков мира будет в лучшем случае готов к разделке, а то и вовсе к эстафете.

В принципе, и без него есть, кому портить нервы Большунову. Помимо Клебо есть Ханс Холунн - бронзовый призер того же олимпийского скиатлона 2018 года, чемпион мира на дистанции в 50 км и в раздельной гонке на 15 км. Приехал в Пекин и Рете - чемпион мира в скиатлоне 2019 года. Дополнит норвежскую команду Голберг - твердый участник всех последних эстафет, тоже успевший стать чемпионом мира.

Как и норвежцев, неприятности не обошли и российскую команду. Снова не выйдет на старт Сергей Устюгов. По словам главы лыжной федерации России Елены Вяльбе, такое решение связано с вновь возникшими проблемами со спиной. Еще одного победителя скиатлона на чемпионатах мира решено поберечь и не дергать перед спринтом. Заменит Устюгова Артем Мальцев. Помимо него и Большунова на старт в составе сборной России выйдут Алексей Червоткин и удививший всех 4 года назад Денис Спицов. Сначала в скиатлоне после падения на старте он догнал лидеров и держался с ними до финиша, пропустив вперед лишь трех норвежцев. А в гонке с раздельным стартом сумел завоевать свою первую олимпийскую медаль, выиграв бронзу.

Из оставшихся спортсменов особое внимание стоит уделить финну Нисканену. Классическая часть скиатлона - его территория. Не зря финн считается одним из лучших специалистов в мире по этому ходу. Но в коньке он слабоват на фоне россиян и норвежцев. Поэтому ближе к концу гонки вряд ли мы увидим его в числе соискателей наград.

Мужчины выйдут на старт в 10 утра по Москве. Не пропустите нашу онлайн-трансляцию!