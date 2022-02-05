Российские хоккеистки уступили американкам на Олимпиаде в Пекине

Российские хоккеистки во втором матче группового турнира Олимпиады-2022 уступили действующим обладателям титула команде США - 0:5.

Американки были явными фаворитами встречи, однако сборная России сумела показать достойную игру.

В первом периоде американки создали немало опасных моментов, но смогли отличиться лишь однажды - шайбу забросила Саванна Хэрмон. Во второй двадцатиминутке Хилари Найт сумела увеличить разницу в счете.

Лишь в третьем периоде американки окончательно сломили сопротивление россиянок, забросив три шайбы. Грейс Зумвинкл, Джесси Комфер и Алекс Карпентер трижды заставили капитулировать голкипера Марию Сорокину, которую тренеры поменяли на 17-летнюю Дарью Гредзен. Она в оставшееся время сумела оставить ворота в неприкосновенности.

В следующем матче 7 февраля сборная России встретится с командой Канады. С тремя набранными очками россиянки занимают третье место в группе. Но по регламенту соревнований в плей-офф выйдут все пять команд из группы А.