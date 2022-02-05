Российские хоккеистки уступили американкам на Олимпиаде в Пекине
Американки были явными фаворитами встречи, однако сборная России сумела показать достойную игру.
В первом периоде американки создали немало опасных моментов, но смогли отличиться лишь однажды - шайбу забросила Саванна Хэрмон. Во второй двадцатиминутке Хилари Найт сумела увеличить разницу в счете.
Лишь в третьем периоде американки окончательно сломили сопротивление россиянок, забросив три шайбы. Грейс Зумвинкл, Джесси Комфер и Алекс Карпентер трижды заставили капитулировать голкипера Марию Сорокину, которую тренеры поменяли на 17-летнюю Дарью Гредзен. Она в оставшееся время сумела оставить ворота в неприкосновенности.
В следующем матче 7 февраля сборная России встретится с командой Канады. С тремя набранными очками россиянки занимают третье место в группе. Но по регламенту соревнований в плей-офф выйдут все пять команд из группы А.
Российские спортсмены завоевали две медали в первый день Олимпиады в Пекине
В первый день Олимпийских игр в Пекине были разыграны шесть комплектов медалей. Лыжница Наталья Непряева завоевала для России первую награду на ОИ-2022 - она взяла серебро в скиатлоне. Российские биатлонисты стали третьими в смешанной эстафете и принесли национальной сборной вторую медаль
Эдуард Латыпов: Медаль сродни чуду
Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что для него значит бронзовая медаль, которую он в составе сборной завоевал в смешанной эстафете на Олимпиаде. "Для меня и для команды это супердостижение. Это очень сильный результат", - рассказал на финише спортсмен
Логинов: Показали, что бронза - это медаль, которая не дается просто так
Александр Логинов стал одним из героев смешанной биатлонной эстафеты, в которой сборная России завоевала бронзу. Гонка получилась сумбурная, оценил он на финише. "Это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза - завоеванная медаль, а не то, что дается просто так", - подчеркнул спортсмен
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на ОИ-2022
Сборная России заняла третье место в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе российской команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Золото на счету Норвегии, серебро - у сборной Франции