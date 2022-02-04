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04.02.2022 11:47

Хоккеистка Болгарева - о хет-трике в дебютной игре на Олимпиаде

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Женская сборная России по хоккею удачно стартовала на олимпийском турнире в Пекине. В первом матче наши очень уверенно обыграли Швейцарию - 5:2. Главным героем матча стала Полина Болгарева, оформившая хет-трик. Примечательно, что это был ее первый матч на Олимпиадах.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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"Я думаю, что мне просто повезло сегодня. Всю работу сделали партнеры, отдавали шикарные передачи. Первая игра, очень сильно волновались. Но сегодня у нас была очень "живая" лавка, поддерживали друг друга и за счет командной сплоченности вытащили игру. Мы все русские, нет такого, что кто-то должен сдаваться. Это девиз нашей страны. Хотя очень тяжелая игра, потому что отсутствовали лидеры. Их нам не хватает. У нас вся команда равноценная. Сегодня меня немного выдвинули вперед", - сказала Болгарева.

Напомним, по регламенту турнира сборная России, как и другие четыре команды, выступающие в группе "А", уже гарантировала себе участие в четвертьфинале, независимо от занятого места.

"У швейцарок нужно было брать реванш после поражения на домашнем чемпионате мира. Регламент дает нам определенное преимущество. Есть шансы наиграть сочетания, попробовать что-то новое. Но никому не хотелось бы давать поблажек", - прокомментировала правила россиянка.

К слову, за матчем наблюдали главный тренер мужской сборной России Алексей Жамнов и Илья Ковальчук. В этот же день на тренировочной арене парни провели первое занятие на пекинском льду.

"А мы, честно говоря, их и не заметили. Были погружены в игру. Но если действительно так, мы благодарны, что за нами смотрят. Это действительно круто, мы многому у них учимся. Будем также поддерживать наших парней", - заверила Болгарева.

Следующий матч наши девушки проведут в субботу против команды США.

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