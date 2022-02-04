Российские хоккеистки с победы стартовали на Олимпиаде-2022
Перед началом олимпийских соревнований наши девчонки оказались в непростой ситуации. Первую тренировку на пекинском льду сборная провела лишь накануне встречи со Швейцарии и спустя несколько дней после прилета в Китай.
Причиной тому - положительные тесты у шестерых, из-за которых на карантин села вся команда. Поддерживали форму девчонки, не выходя из номеров. Неудивительно, что первое занятие на льду далось им непросто, чего хоккеистки не скрывали.
Так что перед первой игрой было тревожно. Хотя с ковидными проблемами столкнулись и наши соперницы. Об их состоянии недвусмысленно говорит результат их стартового матча днем ранее, в котором швейцарки были уничтожены Канадой - 1:12. Но наши пока - не сборная Канады, да и на последнем чемпионате мира именно Швейцария выбила сборную России на стадии четвертьфинала.
В итоге матч получился упорным и драматичным. На 6-й минуте россиянки вышли вперед - отличилась Екатерина Добродеева. А на 18-й Лара Шталдер сравняла счет. Правда, совсем ненадолго: уже через 13 секунд Полина Болгарева воспользовалась грубой ошибкой соперниц при выходе из зоны - 2:1.
Второй период наши начали очень мощно, прижав Швейцарию к ее воротам. Классный проход через всю площадку, жаль без результативного завершения, удался Валерии Павловой. Тем нелогичней стал гол швейцарки Алины Мюллер на 27-й минуте игры, да еще во время нашего большинства - 2:2.
Но наши девчонки показали, что с психологической устойчивостью у них полный порядок. На 31-й минуте Анна Шибанова мощнейшим щелчком от синей линии снова вывела сборную России вперед, а на 38-й дубль оформила Болгарева, закрепив преимущество российских девушек.
В самом дебюте третьего периода она же выскочила на рандеву с швейцарским голкипером и сделала уже хет-трик - 5:2. Было видно, как наши набирают кондиции прямо по ходу матча: с каждой минутой они выглядели все уверенней. Впрочем, счет в этой встрече больше не изменился.
Следующий матч россиянки проведут завтра против команды США.
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