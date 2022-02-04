Фигурист Кацалапов объяснил, почему российский дуэт уступил американцам на Олимпиаде

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, рассказал, из-за чего чемпионы мира и Европы недобрали баллов в ритм-танце и как следствие уступили американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (85,05 против 86,56 балла).

Как оказалось, Никита допустил ошибку во время проката. Спортсмен назвал это "обидной случайностью".

- На замедленном повторе увидели, что у меня конек въехал в след на льду, - сказал Кацалапов журналистам. - Я быстро подстроился, но я не мог бы спасти этот выкрюк. Это была ошибка, пусть и случайная. Поэтому у судей были все основания снизить нам оценки. Обидно, что мы потеряли баллы. Тем более что я контролировал ситуацию, и в остальном мы выступили хорошо.

Кацалапов также добавил, что они с партнершей хорошо готовы физически, заряжены эмоционально и хотят выступить и в произвольном танце.