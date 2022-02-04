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04.02.2022 08:05

Синицина-Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лишь вторыми по итогам ритм-танца на командном олимпийском турнире, уступив американскому дуэту Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фигурист Кацалапов стал капитаном нашей сборной в командном турнире

Синицина-Кацалапов набрали за прокат 85,05 балла, американцы - 86,56 балла, показав лучший результат сезона. Третьими идут итальянцы Шарлен Гиньяр - Марко Фабри (83,83).

Отметим, что российский дуэт столкнулся с американским и в прямом смысле слова. Во время разминки Захари Донохью случайно задел Викторию Синицину, проезжая мимо нее на льду. Инцидент, к счастью, не имел никаких последствий для Вики. Она не пострадала.

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