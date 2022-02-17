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17.02.2022 17:25

Российские спортсмены завоевали две медали в 13-й день Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Сборная России на Олимпийских играх в Пекине в тринадцатый соревновательный день завоевала одну золотую и одну серебряную медали.

В четверг на Играх-2022 были разыграны шесть комплектов наград - в фигурном катании, конькобежном спорте, фристайле, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье и в хоккее среди женщин.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В фигурном катании золотую медаль завоевала Анна Щербакова, серебро выиграла Александра Трусова, первой в истории женского фигурного катания прыгнувшая пять четверных прыжков.

После этого на счету сборной России стало 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей. По общему количеству наград - 26, российские спортсмены уступают только представителям Норвегии, на счету которых 29 медалей разного достоинства.

Пополнить медальную копилку россияне смогут в пятницу, 18 февраля. Будет разыграно шесть комплектов наград, также пройдут полуфиналы мужского хоккейного турнира, в одном из которых сборная России сыграет со Швецией.

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