Российские спортсмены завоевали две медали в 13-й день Олимпиады
В четверг на Играх-2022 были разыграны шесть комплектов наград - в фигурном катании, конькобежном спорте, фристайле, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье и в хоккее среди женщин.
В фигурном катании золотую медаль завоевала Анна Щербакова, серебро выиграла Александра Трусова, первой в истории женского фигурного катания прыгнувшая пять четверных прыжков.
После этого на счету сборной России стало 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей. По общему количеству наград - 26, российские спортсмены уступают только представителям Норвегии, на счету которых 29 медалей разного достоинства.
Пополнить медальную копилку россияне смогут в пятницу, 18 февраля. Будет разыграно шесть комплектов наград, также пройдут полуфиналы мужского хоккейного турнира, в одном из которых сборная России сыграет со Швецией.
Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады
Сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады сыграет со Швецией. Это стало известно после того, как скандинавы одержали победу над Канадой со счетом 2:0. Встреча Россия - Швеция состоится 18 февраля. Начало - в 16:10 по московскому времени