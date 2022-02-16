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16.02.2022 18:53

Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады

Текст: Артур Нанян
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Стал известен соперник российских хоккеистов по полуфиналу олимпийского турнира. Им стала Швеция, обыгравшая в четвертьфинале Канаду со счетом 2:0.

Первые два периода в поединке скандинавов с "кленовыми листьями" получились упорными, с большим количеством борьбы и без заброшенных шайб.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как оказалось, все самое интересное команды припасли на заключительные 20 минут. При этом до середины третьего периода обе сборные все также действовали в неспешном темпе. Все поменялось на 51-й минуте, когда Лукас Валльмарк вывел Швецию вперед - 1:0.

Пропустив, канадцы резко активизировались, а за минуту до финальной сирены сменили голкипера Мэтта Томкинса на шестого полевого игрока. Впрочем, почти сразу же скандинавы сняли все вопросы по исходу встречи: это Антон Ландер отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет - 2:0.

В полуфинале 18 февраля Швеция сыграет с Россией (в 16:10 по московскому времени). Подопечные Алексея Жамнова, напомним, сегодня в своем четвертьфинале обыграли Данию со счетом 3:1.

Ранее на Олимпиаде пути наших команд пересекались дважды: в 1994 году в полуфинале сильнее оказались скандинавы (4:3), а в 2006 году в матче группового этапа россияне не оставили сопернику никаких шансов - 5:0.

Что касается второго полуфинала нынешней Олимпиады, то в нем финны встретятся со Словакией. "Суоми" в четвертьфинале обыграли Швейцарию (5:1), а словаки одолели американцев по буллитам (3:2). Этот матч также пройдет в пятницу, в 7:10 по Москве. Поединок за третье место запланирован на субботу, финал - на воскресенье.

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