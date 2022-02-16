Россия занимает второе место по общему числу медалей на Олимпиаде

Российские спортсмены завоевали в среду четыре медали на Олимпийских играх в Пекине - одно серебро и три бронзы.

Первыми награду взяли биатлонистки, ставшие вторыми в эстафете. Медаль нашей сборной принесли Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова. Победу одержали шведки, в тройку лидеров замкнули представительницы Германии.

Бронзы в командных спринтах классическим стилем в лыжных гонках завоевали Наталья Непряева с Юлией Ступак у женщин и Александр Большунов с Александром Терентьевым у мужчин. К слову, наша сборная установила рекорд по количеству медалей, завоеванных на Играх: в Пекине лыжники взяли уже девять наград (по три золотые, серебряные и бронзовые). Таким образом, россияне превзошли свой же результат Олимпиады-1998 в японском Нагано (5-2-1) и Пхенчхана-2018 (0-3-5).

Наконец, бронзу в лыжной акробатике взял фристайлист Илья Буров: за прыжок в финале он получил 114,93 балла, уступив только китайцу Ци Гуанпу (129,00 балла) и украинцу Александру Абраменко (116,50).

Всего на данный момент в активе российской сборной на Олимпиаде в Пекине 24 медали: четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых. По общему числу наград наша команда уступает только Норвегии (28).