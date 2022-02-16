Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
13:55
Фристайл
Мужчины. Акробатика
15:30
Шорт-трек
Мужчины - Эстафета 5000 м / Женщины - 1500 м
16.02.2022 12:45

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Текст: Артур Нанян
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева взяли бронзовые медали в командном спринте на Олимпиаде. Победительницами стали немки, второе место заняли представительницы Швеции.

Отметим, что Ступак и Непряевой завоевали 22-ю награду нашей сборной в Пекине.

До этого наши лыжники завоевали на Играх семь медалей: три - золотые (Мужчины - скиатлон и командная эстафета, Женщины - командная эстафета), столько же серебряных (женский и мужской скиатлоны, а также мужская индивидуальная гонка), и одну бронзовую награду (мужской спринт).

Чуть ранее сегодня 21-ю медаль в копилку нашей сборной принесла женская команда по биатлону, завоевавшая серебро в эстафете. Если брать общее число наград, то Россия идет на втором месте на нынешней Олимпиаде, уступая только Норвегии (27).

Большунов и Терентьев выиграли бронзу в командном спринте

Большунов и Терентьев выиграли бронзу в командном спринте

Лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпийских играх. Победу одержали норвежцы, вторыми стали финские лыжники. Для российской команды 23-я медаль в Пекине

Российские биатлонистки выиграли серебро в эстафете

Российские биатлонистки выиграли серебро в эстафете

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала команда Швеции, третьими финишировали биатлонистки из Германии

Российские хоккеисты обыграли Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обыграли Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Сборная России по хоккею победила в четвертьфинале олимпийского турнира Данию - 3:1. Шайбы у наших забросили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Своего следующего соперника подопечные Алексея Жамнова узнают чуть позже

Валиева сделала безошибочный прогон произвольной программы на тренировке

Валиева сделала безошибочный прогон произвольной программы на тренировке