Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева взяли бронзовые медали в командном спринте на Олимпиаде. Победительницами стали немки, второе место заняли представительницы Швеции.

Отметим, что Ступак и Непряевой завоевали 22-ю награду нашей сборной в Пекине.

До этого наши лыжники завоевали на Играх семь медалей: три - золотые (Мужчины - скиатлон и командная эстафета, Женщины - командная эстафета), столько же серебряных (женский и мужской скиатлоны, а также мужская индивидуальная гонка), и одну бронзовую награду (мужской спринт).

Чуть ранее сегодня 21-ю медаль в копилку нашей сборной принесла женская команда по биатлону, завоевавшая серебро в эстафете. Если брать общее число наград, то Россия идет на втором месте на нынешней Олимпиаде, уступая только Норвегии (27).