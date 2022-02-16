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16.02.2022 17:34

Илья Буров: В моем арсенале есть авантюрный прыжок

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине, прокомментировал стратегию, которой придерживался в главном финале.

- Изначально хотел сделать в медальном раунде более сложный прыжок. Он есть в моем арсенале. Но мы увидели, что все спортсмены начали усложнять программы, идти ва-банк и, как следствие, допускали ошибки. Тогда решили не идти на авантюру и сделать ту программу, которая уже отточена, - отметил Илья. - Я спокойно, без нервов сделал свою программу. Причем даже с ней можно было бороться за второе место. Знаю, какие ошибки допустил. Теперь еще нужно будет дорабатывать тот авантюрный прыжок. В любом случае я доволен результатом.

Илья Буров, которому 30 лет, также сказал, что пока не собирается завершать карьеру и попробует выступить на Олимпиаде-2026 в Милане.

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