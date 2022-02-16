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16.02.2022 13:15

Большунов и Терентьев выиграли бронзу в командном спринте

Текст: Артур Нанян
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев финишировали третьими в командном спринте классическим ходом на Олимпийских играх.

Наши спортсмены уступили только финнам Ийво Нисканену с Йони Мяки (серебро) и норвежцам Эрику Вальнесу с Йоханнесом Клебо (золото).

Чуть ранее Наталья Непряева и Юлия Ступак также взяли бронзу в женском командном спринте.

Большунов с Терентьевым принесли в копилку нашей сборной 23-ю медаль в Пекине. В активе российской команды четыре награды высшей пробы, восемь серебряных и 11 бронзовых. Больше медалей в Пекине завоевали только норвежцы - 28 (13-7-8).

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