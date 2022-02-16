Российские хоккеисты обыграли Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Сборная России по хоккею победила в четвертьфинале олимпийского турнира Данию - 3:1. Шайбы у наших забросили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Игра российской сборной на групповой стадии у многих экспертов вызвала большие вопросы.

В последнем матче команда Алексея Жамнова и вовсе уступила чехам (5:6). Пересеклись наши пути и с датчанами: именно благодаря победе в этом поединке (2:0) Россия досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Что касается скандинавов, то они финишировали вторыми в группе, и в четвертьфинал смогли попасть, одолев в квалификационном раунде Латвию (2:0).

Несмотря на определенные опасения, в первом периоде россияне выглядели намного лучше соперника. На 14-й минуте счет открыл Вадим Шипачев. Для капитана нашей сборной эта шайба стала дебютной в Пекине: после броска Никиты Гусева шайба отскочила к Вадиму, который с острого угла резко добил ее в сетку ворот - 1:0.

В начале второй 20-й минутки датчане сравняли счет, воспользовавшись численным превосходством: гол в свой актив записал Франс Нильсен. На 35-й минуте в свою очередь россияне использовали большинство, и Никита Нестеров вновь вывел нашу команду вперед - 2:1. В целом в третьем периоде россияне контролировали ситуацию, хотя у датчан стали удаваться затяжные позиционные атаки, которых не было в стартовых двух периодах. Окончательный счет уже в самой концовке после удаления у соперника установил Вячеслав Войнов - 3:1.

Ранее в полуфинал пробилась Словакия, обыгравшая по буллитам США (3:2). Два других участника следующей стадии определятся по итогам матчей Финляндия - Швейцария и Швеция - Канада.