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11.02.2022 09:25

Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Сборная России одержала вторую победу на мужском олимпийском турнире по хоккею. Команда Алексея Жамнова обыграла Данию - 2:0.

Несмотря на стартовую победу над швейцарцами (1:0), в первом матче наша сборная, мягко говоря, не впечатлила. Невзрачную игру главный тренер россиян Алексей Жамнов объяснил волнением, стилистическим неудобством соперника и длительным отсутствием игровой практики. Мол, потерпите, будет вам и творчество, и комбинационный хоккей.

Фото: EPA-EFE/MARK CRISTINO
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Все это хотелось увидеть уже в сегодняшнем матче против датчан. Но на легкую прогулку рассчитывать точно не стоило. Чехи, сенсационно уступившие скандинавам на старте олимпийского турнира (1:2), соврать не дадут. И все же от сборной России ждали прорыва в игре. Поэтому первый период матча с Данией разочаровал не меньше, чем предыдущий матч со Швейцарией. Кажется, у наших хоккеистов поменялся только цвет свитеров - с красного на белый. При этом, как не было мысли в игре, так ее и не появилось. Происходившее на льду лучше всего отражало соотношение бросков в створ к середине первого периода - 2:1 в пользу датчан.

По-настоящему закрепиться в зоне соперника россиянам в первом периоде удалось лишь дважды. Когда датчане остались в меньшинстве и уже в самой концовке 20-минутки. Правда, ни к чему это не привело.

В перерыве наш тренерский штаб внес в звенья коррективы. Из четвертого во второе был переведен Владимир Ткачев, а Кирилл Семенов проследовал в обратном направлении. Возможностей для взятия ворот у россиян стало возникать больше. На старте второго периода датчане практически четыре минуты подряд играли в меньшинстве, но ничего кроме ощутимого перевеса по броскам нашим это не дало. К слову, сами скандинавы нашего голкипера Ивана Федотова бросками не тревожили от слова совсем.

На 29-й минуте наши все-таки счет открыли. Гол получился рабочее-крестьянским, что вполне характеризует манеру игры этой сборной. Антон Слепышев бросил, а Павел Карнаухов со второй попытки добил шайбу в сетку - 1:0.

Этот гол оставался единственным почти всю оставшуюся часть матча. Уже в самой концовке датчане сняли вратаря, и Кирилл Семенов удвоил наше преимущество. Следующий матч россияне проведут завтра против чехов.

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