Россия - Чехия. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022

Правда, пока у чехов турнир не задаётся - начали они с сенсационного поражения датчанам, а потом одолели швейцарцев только в серии буллитов.

Наши хоккеисты с этими де соперниками справились в основное время, хотя и не без труда - 1:0 со Швейцарией и 2:0 с Данией.

Тем не менее чешская сборная наверняка попытается отобрать у наших очки и поквитаться за поражения на чемпионате мира и Евротуре - они не выигрывали у россиян уже три матча подряд.

Начало матча - в 16:10 по московскому времени.