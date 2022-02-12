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12.02.2022 00:00

Россия - Чехия. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сборная России по хоккею, уже обеспечившая себе место в четвертьфинале олимпийского турнира, сегодня встретится с очень серьёзным соперником - с командой Чехии.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Правда, пока у чехов турнир не задаётся - начали они с сенсационного поражения датчанам, а потом одолели швейцарцев только в серии буллитов.

Наши хоккеисты с этими де соперниками справились в основное время, хотя и не без труда - 1:0 со Швейцарией и 2:0 с Данией.

Тем не менее чешская сборная наверняка попытается отобрать у наших очки и поквитаться за поражения на чемпионате мира и Евротуре - они не выигрывали у россиян уже три матча подряд.

Начало матча - в 16:10 по московскому времени.

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