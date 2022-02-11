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11.02.2022 08:05

Хоккеист Каюмов получил травму в матче с Данией

Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Нападающий сборной России по хоккею Артур Каюмов получил травму. В пятницу сборная России по хоккею проводит второй матч на олимпийском турнире. Соперник - сборная Дании, которая в первом туре неожиданно победила Чехию.

Фото: EPA-EFE/MARK CRISTINO
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После первого периода счет в матче 0:0. В середине стартовой 20-минутки из-за травмы не смог продолжить встречу нападающий Артур Каюмов. После столкновения с соперником он покинул лед и ушел в раздевалку.

О степени тяжести травмы игрока станет известно позже.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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