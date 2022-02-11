Хоккеист Каюмов получил травму в матче с Данией

Нападающий сборной России по хоккею Артур Каюмов получил травму. В пятницу сборная России по хоккею проводит второй матч на олимпийском турнире. Соперник - сборная Дании, которая в первом туре неожиданно победила Чехию.

После первого периода счет в матче 0:0. В середине стартовой 20-минутки из-за травмы не смог продолжить встречу нападающий Артур Каюмов. После столкновения с соперником он покинул лед и ушел в раздевалку.

О степени тяжести травмы игрока станет известно позже.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.