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10.02.2022 19:01

Сборные Канады и США по хоккею выиграли стартовые матчи Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/MARK CRISTINO
Фото: EPA-EFE/MARK CRISTINO Фото: EPA-EFE/MARK CRISTINO
Мужские сборные Канады и США по хоккею стартовали с побед в группе А на олимпийском турнире в Пекине.

Сборная Канады, собранная в буквальном смысле с мира по нитке после отказа Национальной хоккейной лиги от участия в ОИ-2022, в стартовом матче встречалась с командой Германии, которая четыре года назад дошла до финала.

Фото: EPA-EFE/MARK CRISTINO
Финский хоккеист Маннинен сделал первый хет-трик на Олимпиаде в Пекине

Уже в первом периоде канадцы забросили три шайбы в ворота соперника. Отличились Алекс Грант, Бен Стрит и Даниэль Винник. Тобиас Ридер было сократил разницу в счете, но Максим Норо и Джордан Уил довели дело до победы - 5:1.

Американские хоккеисты встречались с хозяевами турнира китайцами. Сборная Китая продержалась до 11-й минуты, когда Брендан Бриссон вывел американцев вперед. Во втором и третьем периодах звездно-полосатые забросили еще семь шайб, доведя дело до разгрома. Авторами голов стали Ной Кейтс, Брайан О'Нилл, Бен Майерс, Мэтти Бенирс и оформивший хет-трик Шон Фаррелл.

В следующем туре североамериканские сборные сыграют друг против друга.

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