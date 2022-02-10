Сборные Канады и США по хоккею выиграли стартовые матчи Олимпиады
Сборная Канады, собранная в буквальном смысле с мира по нитке после отказа Национальной хоккейной лиги от участия в ОИ-2022, в стартовом матче встречалась с командой Германии, которая четыре года назад дошла до финала.
Уже в первом периоде канадцы забросили три шайбы в ворота соперника. Отличились Алекс Грант, Бен Стрит и Даниэль Винник. Тобиас Ридер было сократил разницу в счете, но Максим Норо и Джордан Уил довели дело до победы - 5:1.
Американские хоккеисты встречались с хозяевами турнира китайцами. Сборная Китая продержалась до 11-й минуты, когда Брендан Бриссон вывел американцев вперед. Во втором и третьем периодах звездно-полосатые забросили еще семь шайб, доведя дело до разгрома. Авторами голов стали Ной Кейтс, Брайан О'Нилл, Бен Майерс, Мэтти Бенирс и оформивший хет-трик Шон Фаррелл.
В следующем туре североамериканские сборные сыграют друг против друга.
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