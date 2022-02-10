10.02.2022 11:18
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км
Норвежка Тереза Йохауг победила в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Российские лыжницы остались без медалей - Наталья Непряева проиграла третьему месту мгновение - 0,1 секунды.
Йохауг преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды. Для нее это уже второе золото в Пекине - ранее она победила в скиатлоне на 15 км.
Совсем немного Йохауг выиграла у ставшей второй лыжницы из Финляндии Кертту Нисканен - 0,4 секунды. Третий результат показала еще одна финская спортсменка Криста Пармакоски.
До последнего боролась за бронзу россиянка Наталья Непряева. На финише ее отделила от медали 0,1 секунды!
Юлия Ступак показала седьмой результат, Татьяна Сорина - 10-я, а Лилия Васильева - 15-я.
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