Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
9:00
Керлинг
Мужчины. Россия - Китай. Предварительный раунд
14:00
Фристайл
Акробатика. Смешанные команды. Финал
15:15
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
16:45
Санный спорт
Командная эстафета
10.02.2022 10:10

Австрийский горнолыжник Штрольц выиграл золото Олимпиады в суперкомбинации

Текст: Максим Домчев
Фото: Jorge Silva/ REUTERS
Фото: Jorge Silva/ REUTERS Фото: Jorge Silva/ REUTERS

Горнолыжник Йоханнес Штрольц принес Австрии третью золотую медаль Олимпийских игр в Пекине.

Фото: AFP/Ben STANSALL
Сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в дисциплине "хафпайп"

В четверг мужчины соревновались в суперкомбинации. Сначала им предстояло преодолеть трассу скоростного спуска, а затем - слалома.

В первом виде программы лучший результат показал Александер Омодт Кильде из Норвегии, всего две сотых секунды уступил ему канадец Джеймс Кроуфорд, третьим был еще один представитель Страны кленового листа Броди Сигер. Штрольц стал четвертым, проиграв лидеру 0,75 секунды.

Но добытого преимущества норвежцу для победы не хватило. Штрольц в слаломе показал лучший результат, выиграв у норвежца более секунды. Кильде стал вторым, а бронза досталась Кроуфорду.

Сборная России вышла в лидеры зачета Олимпиады по общему числу медалей

Сборная России вышла в лидеры зачета Олимпиады по общему числу медалей

Бронза шорт-трекиста Семена Елистратова позволила российской сборной выйти на первую строчку медального зачета зимних Олимпийских игр в Пекине по общему количеству наград

Елистратов: Рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту

Елистратов: Рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту

Российский шорт-трекист Семен Елистратов, который завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Пекине, рассказал, что рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту, а также обратился к соперникам

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке

Семен Елистратов стал бронзовым призером Олимпиады в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м. Золото досталось корейцу Тэ Хон Хвану, серебро у канадца Стивена Дюбуа. Для России бронза Елистратова стала 11 наградой на этих Играх-2022

Вратарь сборной России по хоккею: Штанга - лучшая подруга, без нее никуда

Вратарь сборной России по хоккею: Штанга - лучшая подруга, без нее никуда

Голкипер сборной России Иван Федотов подвел итоги первого матча на олимпийском турнире против Швейцарии, в котором ему удалось оформить "сухарь". "Сегодня мы оказались удачливей, но не надо испытывать удачу на прочность", - подчеркнул хоккеист