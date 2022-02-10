Австрийский горнолыжник Штрольц выиграл золото Олимпиады в суперкомбинации

Горнолыжник Йоханнес Штрольц принес Австрии третью золотую медаль Олимпийских игр в Пекине.

В четверг мужчины соревновались в суперкомбинации. Сначала им предстояло преодолеть трассу скоростного спуска, а затем - слалома.

В первом виде программы лучший результат показал Александер Омодт Кильде из Норвегии, всего две сотых секунды уступил ему канадец Джеймс Кроуфорд, третьим был еще один представитель Страны кленового листа Броди Сигер. Штрольц стал четвертым, проиграв лидеру 0,75 секунды.

Но добытого преимущества норвежцу для победы не хватило. Штрольц в слаломе показал лучший результат, выиграв у норвежца более секунды. Кильде стал вторым, а бронза досталась Кроуфорду.