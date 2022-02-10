Сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в дисциплине "хафпайп"
Американская сноубордистка 21-летняя Хлоя Ким завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине "хафпайп". В лучшей из трех попыток она показала результат 94 балла.
Серебро у испанки Керальт Кастельет, набравшей 90,25 балла, бронза у представительницы Японии Сены Томиты - 88,25 балла. Россиянки не были заявлены для выступления в данной дисциплине.
Ранее другая представительница США Линдси Джейкобеллис завоевала золото в соревнованиях по сноуборд-кроссу. Ранее она становилась серебряными призером Игр-2006 в Турине.
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