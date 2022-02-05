Онлайн-трансляция женского скиатлона на Олимпиаде в Пекине

Сегодня утром будет разыгран первый комплект наград пекинской Олимпиады. Женщины определят сильнейшую в скиатлоне на 15 км. Первую половину дистанции лыжницы пройдут классическим ходом, вторую - коньковым.

Вопрос в женской части программы по большей части один - сможет ли кто-то бросить вызов Терезе Йохауг. Хоть норвежке уже 33 года, но на прошедшем ровно год назад чемпионате мира равных ей не было. Даже молодые шведки ничего не смогли поделать. Всем соперницам Йохауг привозила минимум полминуты и уехала в итоге из Германии с четырьмя золотыми медалями. Единственным видом женской программы, где Норвегия осталась без золота, стал спринт. Но в нем Йохауг попросту не участвует.

Помешать норвежке выгрести все золото в Пекине может лишь мандраж или какие-то уж совсем непреодолимые проблемы со здоровьем. Как ни странно, но несмотря на 14 побед на чемпионатах мира, олимпийская золотая медаль у Йохауг всего одна - за первое место в ванкуверской эстафете двенадцатилетней давности. В Сочи заправляли другие люди, а в Пхёнчхан она не попала из-за дисквалификации. Как в ее организм попали запрещенные вещества - то ли по дурости самой спортсменки, то ли по такой же дурости тренеров - разбираться уже нет смысла. Факт в том, что скорее всего игры в Пекине - последний шанс для Йохауг на личное золото.

Кто может помешать ей. Главные соперницы шведки. По словам самой Йохауг - Фрида Карлссон. Скиатлон прошлогоднего чемпионата мира показал, что какое-то шведки способны держать темп норвежки. А если они вместе приедут на финиш, может случится всякое.

Ни в коем случае нельзя списывать со счетов и нашу Наталью Непряеву. Во-первых, она выиграла последний "Тур де Ски", состоящий как из спринта, так и из дистанционных гонок. Во-вторых, Наталья настоящий универсал. Она хороша и в классике, и в коньковом ходе. В-третьих, по ходу этого сезона Непряева показывает завидную стабильность, по праву занимая первое место в общем зачете кубка мира.

В распределение призовых мест вполне способны вмешаться другие сильные спортсменки - действующая олимпийская чемпионка в скиатлоне Шарлотта Калла из Швеции, финка Пярмякоски, американка Диггинс, немка Хенниг, австрийка Штадлобер и так далее. Кроме Натальи Непряевой за сборную России выступят Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Начало гонки в 10:45 по Москве, увидимся на онлайн-трансляции!