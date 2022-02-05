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Биатлон
Смешанная эстафета
05.02.2022 00:05

Смешанная эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

Текст: Анастасия Комарова
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сегодня смешанной эстафетой открывается биатлонная программа Олимпийских игр в Пекине. Сборную России представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Наши спортсмены выступают под пятым стартовым номером.

Фото: REUTERS
Биатлон на Олимпиаде в Пекине

Отметим, что в нынешнем сезоне состоялся лишь один полноценный микст. Тогда победу одержали норвежцы, белорусы стали вторыми, а замкнули тройку французы. Российские биатлонисты - правда, тогда были абсолютно другие участники - стали пятыми.

Команда Норвегии на олимпийскую эстафету выставила максимально боевой состав - Марте Олсбю-Ройзланд, Тириль Экхофф, а также братья Бе - Тарьей и Йоханнес. Явно нацелены на самые высокие места французские биатлонисты - в эстафете выступят Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Кентен Фийон-Майе и Эмильен Жаклен. Всего в гонке примут участие 20 сборных.

Четыре года назад золотые медали выиграла сборная Франции, серебро на счету Норвегии, а на третьей строчке расположились представители Италии. Наша команда тогда заняла девятое место.

Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты по биатлону начнется в 12.00 по московскому времени.

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