Пара Тарасова - Морозов занимает второе место после короткой программы на ОИ

Тарасова и Морозов набрали за свой прокат 84,25 балла, совсем немного уступив основным соперникам россиян - китайскому дуэту Суй Вэньцзин - Хань Цун (84,41). Хозяева льда превзошли свой же рекорд (82,83), установленный в командном турнире.

Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина - Александр Галлямов, которые уже завоевали на Ирах-2022 командное золото, идут на третьем месте (82,76).

Чемпионы Европы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский показали четвертый результат, не преодолев отметку в 80 баллов (78,59).