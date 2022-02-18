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18.02.2022 16:51

Пара Тарасова - Морозов занимает второе место после короткой программы на ОИ

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: AFP
Фото: AFP Фото: AFP
Серебряные призеры Пхенчхана-2018 в командных соревнованиях, призеры чемпионатов мира и чемпионы Европы Евгения Тарасова - Владимир Морозов показали лучший результат среди трех российских спортивных пар по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Тарасова и Морозов набрали за свой прокат 84,25 балла, совсем немного уступив основным соперникам россиян - китайскому дуэту Суй Вэньцзин - Хань Цун (84,41). Хозяева льда превзошли свой же рекорд (82,83), установленный в командном турнире.

Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина - Александр Галлямов, которые уже завоевали на Ирах-2022 командное золото, идут на третьем месте (82,76).

Чемпионы Европы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский показали четвертый результат, не преодолев отметку в 80 баллов (78,59).

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