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Мужчины. Плей-офф. Второй полуфинал. Россия - Швеция
18.02.2022 11:17

Фигурное катание: Спортивные пары, короткая программа. Онлайн

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На Олимпийских играх в Пекине в пятницу, 18 февраля, в фигурном катании стартует турнир спортивных пар. Свою короткую программу представят 19 пар, в том числе 3 российских дуэта - Анастасия Мишина-Александр Галлямов, Евгения Тарасова-Владимир Морозов и Александра Бойкова-Дмитрий Козловский.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Татьяна Волосожар: Хочу, чтобы золото в парном катании вернулось в Россию

Все три российские пары имеют шансы на золото. Нашим основным соперником будет пара из Китая - Суй Вэньцзин-Хань Цун. На их стороне в том числе домашняя арена и родные трибуны. Свою силу китайский дуэт уже показал в командном турнире. Но сейчас все начинается заново.

Короткая програма Мишиной и Галлямова поставлена на вариации на тему балета "Эсмеральда". Тарасова и Морозов представят нам свою версию "Галатеи и Пигмалиона", а Бойкова с Козловским будут катать короткую программу под "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Все три наши пары и китайский дуэт выступят в заключительной - пятой - разминке. Мишина-Галлямов выйдут на лед в 16.17, Тарасова-Морозов - в 16.30, а Бойкова-Козловский - в 16.37.

Текстовая онлайн-трансляция короткой программы спортивных пар начнется в 14.00 по московскому времени.

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