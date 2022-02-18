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18.02.2022 09:33

Татьяна Волосожар: Хочу, чтобы золото в парном катании вернулось в Россию

Текст: Анна Козина (Пекин)
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 в парном катании Татьяна Волосожар специально для "РГ" дала свой прогноз на турнир спортивных пар, который сегодня стартует в Пекине.

Нашу команду представят действующие чемпионы мира Анастасия Мишина - Александр Галлямов, которые уже завоевали на Играх-2022 командное золото, чемпионы Европы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, а также чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира, серебряные призеры Пхенчхана-2018 в командных соревнованиях Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Татьяна, в парном катании у нас три сильнейшие пары. Но все-таки конкуренция будет не только внутренняя. Наши основные соперники - китайцы Суй Вэньцзин - Хань Цун.

Татьяна Волосожар: Командный турнир уже показал, что китайцы настроены по-боевому. Они обкатали лед, почувствовали атмосферу, пусть только в короткой программе, но обошли Анастасию Мишину - Александра Галлямова. Серьезные соперники. Плюс у них есть козырь. Как говорят, родные стены помогают. Хотя результат может быть непредсказуемым. Что Мишина - Галлямов, что Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, что Евгения Тарасова - Владимир Морозов железно претендуют на первое место. Даже так бы сказала. Хотя преимущество на стороне наших действующих чемпионов мира Мишиной и Галлямова и китайцев.

В произвольной программе командника Настя и Саша неожиданно упали на поддержке. Это никак не скажется на их физически состоянии?

Татьяна Волосожар: Визуально с ними потом все было в порядке. Да и информации никакой не было, что получили какую-то травму. Видно было, что тяжеловато они докатывали произвольную программу. Хотя до момента падения с поддержки у них все получалось. Уверена, что такая ошибка больше не повторится.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ваш супруг Максим Траньков работает с парой Тарасова - Морозов. Вдвойне, наверное, волнуетесь, когда следите за их выступлением?

Татьяна Волосожар: Когда Максим встал за борт, начала болеть за всех тренеров. Это большой труд. Безграничное уважение испытываю к этим людям. После побед хвалят спортсменов, забывая, кто стоит за их успехом. Я это поняла, когда сама немного окунулась в эту атмосферу.

Что Максим рассказывает о том, как идет подготовка?

Татьяна Волосожар: Говорит, немножко устали: сидят в "пузыре" в ожидании соревнований. Те, кто выступил в команднике, получили опыт и эмоции. А тем, кто ждет личного турнира, тяжело морально. Медаль разыгрывается в предпоследний день Олимпиады. Понятно, что Китай хочет вернуть себе золото. А я бы, естественно, хотела, чтобы золотая медаль вернулась в Россию. Мы с Максимом были последними из россиян, кто ее завоевал на Играх в Сочи (в Пхенчхане-2018 победу одержала немецкая пара Алена Савченко - Бруно Массо - прим. "РГ").

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